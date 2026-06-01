La XXII Competencia Internacional de Robótica se realizará en octubre en Ingeniero White

El Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca declaró de Interés Municipal la XXII Competencia Internacional de Robótica, que se llevará a cabo el 24 de octubre de 2026 en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1, ubicada en Sargento Cabral y Tarija 3501 de Ingeniero White.

El evento es organizado por el Grupo de Robótica y Simulación, dependiente del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Bahía Blanca, y reunirá a participantes de distintos ámbitos vinculados al desarrollo tecnológico y la innovación.

La competencia “busca incentivar entre los estudiantes del nivel medio de nuestra ciudad y del país, la capacidad creativa en la aplicación de la tecnología para la construcción artesanal de robots, integrando conocimientos de mecánica, eléctrica y electrónica”.

Esta competencia contó con la participación de estudiantes de todo el país y representaciones extranjeras y se consolidó como una de las importantes y prestigiosas del país.

El objetivo es despertar interés entre los participantes, incluye distintas disciplinas como Lucha Sumo, Laberinto, Fútbol y Carreras.