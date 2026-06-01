lunes, junio 1, 2026
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Eliminación de la zona fría: “Va a ser un golpe muy fuerte”, dijo funcionario local

De La Bahía Noticias

El director de la Agencia de Innovación, Desarrollo Productivo y Urbanismo de la Municipalidad, Matías Italiano, advirtió sobre el fuerte impacto que tendrá en las facturas de gas la eliminación del régimen de Zona Fría para Bahía Blanca.

El funcionario señaló que la medida afectará especialmente a los sectores más vulnerables y a la clase media y aseguró que en algunos casos los incrementos superarán el 200 por ciento.

Además, remarcó la necesidad de preservar este beneficio al considerar que representa una ayuda fundamental para la economía de las familias bahienses.

“Tenemos que cuidar este derecho adquirido que representa un beneficio tan importante para las familias bahienses”, agregó Italiano.

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