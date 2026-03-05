Convocan a voluntarios para sumarse al programa “Bahía Lee”

La Dirección General de Educación del Municipio informó que el programa Bahía Lee abrió la convocatoria 2026 para integrar un grupo de narradores y lectores orales.

La propuesta está dirigida a mayores de edad con vocación de promover la lectura en niños, jóvenes y adultos.

Los encuentros se realizarán los martes y los jueves en la Biblioteca Rivadavia.

Las personas interesadas pueden inscribirse enviando un correo a bahialee.mbb@gmail.com con nombre, edad y teléfono de contacto.

¿QUÉ ES BAHÍA LEE?

Bahía Lee es un programa que dio comienzo en el año 2012 y se afianza y crece desde entonces como un espacio de encuentro alrededor de la promoción de la lectura y la literatura.

Fue creado por Ordenanza Nº 17.532 y sancionado en el año 2013 por el Honorable Concejo Deliberante, para todo el partido de Bahía Blanca.

La propuesta consiste en un voluntariado, sin fines de lucro, que busca nutrirse, mediante el intercambio de experiencias con otros voluntarios, en el arte de la lectura en voz alta y en la narración oral.