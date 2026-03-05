Principio de incendio en el Tribunal de Faltas de Bahía Blanca

Un principio de incendio se registró este jueves a la mañana en el Tribunal de Faltas, ubicado en Brown 1112, esquina Misiones.

El siniestro de poca magnitud se produjo en un galpón de la dependencia y afectó a material que iba a ser descartado.

El director de Defensa Civil, Sebastián Sepúlveda, informó que el incendio “no fue en el archivo” del Tribunal y remarcó que el humo negro que se observó se originó porque había plástico dentro de los objetos que se quemaron.

También aclaró que el lugar fue evacuado solo por prevención y que no hubo heridos.

