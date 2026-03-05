jueves, marzo 5, 2026
Confirman la fecha de la próxima Ronda de Negocios que se realizará en Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

El director de Coordinación de la Gestión Interior Sur del gobierno bonaerense, Gabriel Godoy, confirmó la realización de una nueva Ronda de Negocios Multisectorial en Bahía Blanca.

El encuentro está dirigido a empresas industriales, comerciales, cooperativas y emprendedores que “busquen potenciar su red de contactos y generar nuevas oportunidades comerciales en la región”.

La próxima Ronda de Negocios se realizará el jueves 26 de marzo, a las 9, en el Dow Center (Rodríguez 4985).

Los interesados tienen tiempo hasta el 20 de marzo para registrarse en la plataforma oficial y completar su perfil.

