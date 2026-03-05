jueves, marzo 5, 2026
Locales

Reencarpetan calles internas del Cementerio municipal

De La Bahía Noticias

El municipio de Bahía Blanca está reencarpetando calles internas del Cementerio municipal que fueron afectadas por la inundación de marzo del año pasado.

La intervención, también motivada por la antigüedad de las carpetas asfálticas, es realizada con personal y equipos municipales.

En total, se intervendrán 8.000 metros cuadrados de superficie y ayer avanzó con 980 metros cuadrados ejecutados.

“Mejorar la infraestructura también es cuidar cada lugar que forma parte de nuestra historia y nuestra comunidad”, se especificó desde el Gobierno local.

