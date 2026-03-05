La segunda fecha del TC en Viedma tendrá la mayor cantidad de pilotos inscriptos de los últimos 19 años

Con una cifra récord, hoy se confirmaron la cantidad de pilotos inscriptos para la segunda fecha del Turismo Carretera que se correrá el próximo fin de semana en Viedma.

En total, se anotaron 58 pilotos lo que representa la mayor cantidad de los últimos 19 años. Es el récord en la capital rionegrina que forma parte del calendario desde 2015.

La lista para el fin de semana en Viedma superó la marca de 57 que estuvieron en Toay en la 4° fecha del año pasado. El récord lo mantiene la 3° fecha de la temporada 2007 en San Luis que tuvo 59.

En El Calafate, por la primera fecha de este campeonato, los pilotos fueron 56. El chaqueño Lucas Carabajal, de 26 años, será el único debutante en la categoría con un Ford Mustang.

También se suman en su regreso Norberto Fontana (Chevrolet Camaro), Nicolás Impiombato (Torino), Diego De Carlo (Chevrolet Camaro) y Nicolás Trosset (Ford Mustang).

Las bajas respecto al debut son: Martín Serrano (Chevrolet Camaro), Tomás Abdala (Ford Mustang) y Agustín Martínez (Ford Mustang). (Diario Río Negro)