Prohíben comercialización de una marca de lentes de contacto

De La Bahía Noticias

La ANMAT prohibió el uso, comercialización y distribución de productos identificados como lentes de contacto NOVMAS y solución multipropósito, debido a la falta de registro y autorización en el país.

Esta medida se toma tras una investigación que reveló que estos productos no cumplen con los estándares de calidad y seguridad, representando un riesgo para la salud pública.

La disposición afecta a todos los lotes, colores y tamaños de los productos mencionados, impactando directamente a los usuarios y comerciantes involucrados en su distribución.

