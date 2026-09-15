miércoles, septiembre 16, 2026
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Copa Libertadores: Platense irá por la hazaña contra Fluminense

De La Bahía Noticias

Platense recibe a Fluminense por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores en el Estadio Ciudad de Vicente López.

El equipo local busca revertir la derrota por 2-0 sufrida en el partido de ida disputado en Brasil. El ganador de la llave se enfrentará en la semifinal contra el vencedor del cruce entre Palmeiras y Liga de Quito.

El conjunto dirigido por Martín Palermo llega a esta instancia después de perder 2-1 ante Estudiantes de La Plata en el torneo local.

Por su parte, la escuadra visitante cayó 3-1 frente a Atlético Mineiro en la liga brasileña. La formación brasileña no contará con el delantero John Kennedy por una rotura de ligamentos cruzados.

El encuentro comenzará a las 19 con el arbitraje del chileno Cristian Garay y transmisión de las señales Disney+, Telefé y Fox Sports.

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