Nueva York enviará cheques de hasta 200 dólares para aliviar las facturas de energía

Alrededor de 8,2 millones de hogares en Nueva York percibirán cheques de reembolso energético de hasta 200 dólares a partir del 21 de septiembre, según anunció la gobernadora Kathy Hochul y reportó CBS New York.

La medida representa un desembolso estatal total de 1.000 millones de dólares para aliviar el alza en los costos de los servicios.

Los pagos se enviarán por correo de forma automática a quienes entregaron a tiempo su declaración de impuestos de 2024.

El monto del beneficio oscilará entre 100 y 200 dólares según el nivel de ingresos y el tipo de contribuyente.

Las familias elegibles no necesitarán completar ningún trámite ni inscripción previa.

El proceso de distribución postal se extenderá progresivamente durante todo el otoño.