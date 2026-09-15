Preocupación en el sector automotor por los despidos: “El panorama de acá a fin de año no es muy positivo”
Eduardo Goméz, integrante de SMATA Bahía Blanca, habló con De La Bahía sobre el aumento de despidos en el rubro automotor.
“El panorama de acá a un futuro no es muy positivo”, afirmó y sostuvo que además de los despidos que tienen contabilizados, “hay muchos que cobran la indemnización o el retiro y no pasan por el Sindicato”, con lo cual no saben “cuántos son en total”.
Gómez remarcó que “el marco más preocupante está en las PyMEs o talleres independiente porque están en una situación deteriorada” y destacó que “algunos tuvieron que cerrar”.
“Al pasar por las concesionarias, se ve que la actividad está muy quieta” remarcó.
“El común denominador de los trabajadores es la incertidumbre y es una situación muy fea porque no saben a quién le va a tocar”, mencionó. “Los trabajadores acceden a cualquier cosa para mantener el trabajo”, subrayó.
“De acá a fin de año no somos muy positivos porque todo aumenta y cuesta mucho pagar la cuota de un vehículo”, finalizó.