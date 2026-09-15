Oficial: aprueban la imposición del nombre “Barrio Derby” a un sector de la ciudad

El Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca aprobó la imposición del nombre “Barrio Derby” al sector delimitado por las calles Indiada, Rufino Luro Cambaceres, Patagones y Fragata Sarmiento.

El Departamento Territorial informó que los límites propuestos no se superponen con ningún barrio reconocido por la comuna y que la denominación “Barrio Derby” no se encuentra asignada a otro sector de la ciudad.

Por su parte, la Dirección de Museo y Archivo Histórico informó que no encuentra objeciones a la denominación propuesta.