miércoles, septiembre 16, 2026
Locales

Oficial: aprueban la imposición del nombre “Barrio Derby” a un sector de la ciudad

De La Bahía Noticias

El Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca aprobó la imposición del nombre “Barrio Derby” al sector delimitado por las calles Indiada, Rufino Luro Cambaceres, Patagones y Fragata Sarmiento.

El Departamento Territorial informó que los límites propuestos no se superponen con ningún barrio reconocido por la comuna y que la denominación “Barrio Derby” no se encuentra asignada a otro sector de la ciudad.

Por su parte, la Dirección de Museo y Archivo Histórico informó que no encuentra objeciones a la denominación propuesta.

Comentarios

You May Also Like

[Audio] El concejal Carlos Quiroga criticó que se usara el Teatro Municipal para una sesión de fotos privada

De La Bahía Noticias

El hospital de la Asociación Médica presentó su “hospital de día”

De La Bahía Noticias

No pudo esquivar a una mujer y cayó de su moto

De La Bahía Noticias