Mendoza: un nene fue asesinado durante un tiroteo entre bandas narco
Un niño de 7 años murió tras recibir un disparo durante un enfrentamiento armado entre bandas narco este lunes por la noche en el asentamiento Villa Junín, en la provincia de Mendoza.
La víctima, identificada como Lionel Ortiz, resultó herida cuando un grupo de atacantes ingresó a una vivienda y realizó múltiples detonaciones.
Un vehículo particular trasladó al menor al Hospital Carrillo, donde falleció como consecuencia de la pérdida de sangre.
La Policía provincial busca a los sospechosos, quienes escaparon de la escena en un automóvil rojo.
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