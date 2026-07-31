viernes, julio 31, 2026
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Copa País: designan a Nicolás Ballestero como entrenador de la selección mayor de la Liga del Sur

De La Bahía Noticias

Nicolás Ballestero será el entrenador del seleccionado mayor de la Liga del Sur que disputará la Copa País, el flamante certamen que organiza el Consejo Federal.

Se detalló que el cuerpo técnico también estará integrado también por David Gerbaudo (AC) y Marcelo De Lucía (PF).

La competencia dará inicio el próximo 19 de agosto y el primer desafío del combinado liguista será la Liga de Guatraché.

En las próximas horas se detallará la nómina de jugadores que formarán parte de los primeros entrenamientos de cara al certamen.

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