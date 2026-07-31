Consideran que será difícil que avance una reforma sobre la reelección de los intendentes

El intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, dijo este viernes por DE LA BAHÍA que “es medio difícil” que prospere el proyecto presentado por la senadora provincial de Unión por la Patria, Ayelén Durán, para derogar la ley que limita la cantidad de períodos de gobiernos de los intendentes de la provincia de Buenos Aires.

“Estoy transitando el último mandato de los tres y estoy agradecido. Ha sido un honor para mí poder representarlos (por la población) y tres periodos son bastante cuando se los vive con intensidad”, señaló.

“A mi modo de ver, me parece que la gente es la que saca y pone a las personas, independientemente de que vos puedas estar en el poder. Hay muchos ejemplos que por más que estés en el poder, la gente va al cuarto oscuro y elige con total libertad, saca o deja al gobernante de turno, no hay que tener miedo en ese sentido”, sostuvo Bevilacqua.

Sobre una posible reforma, señaló que será difícil que prospere debido a las diferencias entre los distintos bloques de la Legislatura bonaerense, aunque indicó que habrá que esperar cómo avanza la iniciativa.