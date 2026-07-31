La familia de Edgardo Estay pide ayuda mientras continúa su recuperación tras la brutal golpiza

Romina Estay, la sobrina de Edgardo Marcelo Estay, el hombre que fue brutalmente golpeado afuera del Club Universitario, habló con Contra Reloj por De La Bahía sobre el estado de salud de su tío.

“Él evoluciona de a poco, aunque está perdido y a veces no nos reconoce. En el Hospital nos dicen que es el día a día y que es muy probable que le queden secuela en su cabeza”, sostuvo.

Sobre por qué se tardó tanto en reconocer la identidad de Estay, Romina señaló que “el muchacho que le pegó le robó”, con lo cual “al ingresar al hospital no pudieron reconocerlo hasta tomarle las huellas digitales”

“Mi tío tiene momentos en donde se despierta y pide que llamemos a la Policía y que lo dejen de golpear, se asusta mucho. Creemos que es un estado de shock y que él que se quedó en el momento donde le estaban pegando”, afirmó, y agregó que para los médicos su evolución fue asombroso ya que “ingresó al hospital con costillas rotas y casi 70 patadas en la cabeza”.

Romina también mencionó que Edgardo trabajaba de cadete para poder vivir en Bahía y que “ahora se estaba haciendo cargo su madre, que es una persona mayor con una jubilación mínima y que se le dificulta estar cuidándolo todo el día”.

“Somos muy pocos en la familia, entonces estamos buscando alguien que pueda quedarse con él de noche para cualquier inconveniente”, remarcó y dio su alias para recaudar dinero y poder solventar los gastos de la persona que vaya a cuidarlo.

Los datos son:

Alias: Romi.estay.provincia a nombre de Romina Soledad Estay