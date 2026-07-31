Santilli pidió que la vicepresidenta renuncie por sus constantes ataques contra Milei

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, criticó duramente este viernes a la vicepresidenta Victoria Villarruel y le pidió que renuncie por sus constantes ataques contra el presidente Javier Milei.

En este sentido, el funcionario afirmó: “Me parece una barbaridad lo de Villarruel, un disparate, una falta de sentido común. Y sobre todo contra un presidente que agarró un país devastado. Me parece una falta de respeto, y unos agravios impropios de una persona que acompañó al Presidente en la fórmula”.

En diálogo con Radio Mitre, agregó: “Estoy en total desacuerdo con Villarruel, y no entiendo por qué hace lo que hace en vez de apoyar a un gobierno para sacar al país adelante. Siempre poniendo palos en la rueda, si no está de acuerdo que dé un paso al costado entonces, que arme su proyecto y que compita. ¿Cuál es la razón de estar en un lugar en el cual vos creés que no tenés que estar?”.

SANTILLI PIDIÓ QUE VILLARRUEL RENUNCIE POR SUS CONSTANTES ATAQUES CONTRA MILEI Santilli cuestionó a Victoria Villarruel por sus críticas a Milei y sostuvo que debería dar “un paso al costado” si no está de acuerdo con el Gobierno. En diálogo con Radio Mitre, el jefe de Gabinete… pic.twitter.com/RE6UQ6iO3s — Clarín (@clarincom) July 31, 2026

El jueves, en medio de un intercambio de chicanas, insultos y acusaciones con la diputada libertaria Lilia Lemoine, la vicepresidenta volvió a utilizar su cuenta de X para atacar indirectamente al Presidente.

“Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos”, escribió en respuesta a un comentario que le había dejado un usuario de la red social: “Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior”, agregó la vice. (Diario Clarín)