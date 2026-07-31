viernes, julio 31, 2026
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El francés Gea eliminó al argentino Cerúndolo y accedió a su primera semifinal de la ATP

De La Bahía Noticias

El francés Arthur Gea, raqueta 127 del mundo, dio la sorpresa en el Abierto de tenis de Los Cabos, al vencer por 6-7(11), 6-4, 6-0 al argentino Francisco Cerúndolo, para clasificarse a la semifinal.

Gea, de 21 años, mostró una gran personalidad para lograr el acceso a su primera semifinal de la ATP. En el undécimo juego del primer set, Cerúndolo hizo un quiebre, pero no pudo confirmar ante un rival con un tenis superior a lo que dice su ránking.

El ‘tie break’ fue una cruda lucha en la que Cerúndolo, vigésimo de la lista mundial, se impuso por 13-11, su última satisfacción en el partido porque a partir de ahí, Gea elevó su rendimiento, con una gran variedad de golpes por ambos lados de la cancha y golpes exactos a las líneas.

En la segunda manga, el francés dejó ir un punto de quiebre en el séptimo de juego, pero en el noveno hizo el rompimiento y ganó por 6-4.

A partir de ahí, hubo un solo jugador en la cancha. Con gran velocidad de piernas, Gea castigó con su servicio y en los turnos de saque del argentino lo presionó una y otra vez, para quebrar en los ‘games’ primero, tercero y quinto y ganar por 6-0.

En la semifinal, Gea enfrentará este viernes a Coleman Wang, de Hong Kong, quien ganó al estadounidense Jenson Brooksby por 6-1, 7-5.

El Abierto de tenis de Los Cabos transcurre en cancha rápida con una bolsa de premios de 909.750 dólares. (EFE)

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