Un camión que transportaba gallinas volcó en el distrito de Bolívar

Un camión que transportaba gallinas volcó a la altura del kilómetro 370 de la ruta nacional 226, en el distrito de Bolívar.

Por causas que se desconocen, el transporte sufrió un incidente vial que no dejó personas heridas.

Personal del Destacamento de Policía de Paula trabajó en el lugar para ordenar la circulación y advertir a los conductores y transportistas que transitaban por la zona.

Para retirar las gallinas y permitir que el acoplado volviera a condiciones de circulación, fue necesario realizar un transbordo de la carga con la asistencia de otro transporte.

Al momento del hecho, las condiciones climáticas eran favorables y no se registraba la niebla habitual en ese sector.