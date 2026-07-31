Sigue la investigación sobre la caída del helicóptero en San Juan que dejó siete personas fallecidas

Tras el trágico accidente de un helicóptero en San Juan, los rescatistas encontraron la aeronave totalmente destruida y a las siete víctimas fatales desmembradas.

Las condiciones climáticas son analizadas como uno de los posibles factores que pudieron haber incidido en el accidente.

La investigación continúa con la realización de autopsias, análisis toxicológicos y pericias técnicas sobre la aeronave.

En tanto, se espera que el análisis de la caja negra aporte información para determinar las causas del accidente, cuyos resultados podrían conocerse en aproximadamente 30 días.

Según publicó el Diario de Cuyo , el velatorio de las víctimas será íntimo y reservado exclusivamente para familiares y se realizará este viernes, de 10 a 13.

Mientras que de 13 a 21, las puertas de la Catedral sanjuanina permanecerán abiertas para que la comunidad sanjuanina pueda acercarse a despedir a las víctimas y acompañar a sus familias en uno de los momentos más dolorosos.