Corte en un sector de la ciudad durante cuatro fines de semana consecutivos

A partir de mañana, y por cuatro fines de semanas consecutivos, se realizará un corte total de calzada en Falucho y Uspallata, lo que generará un desvío al tránsito vehicular por Uspallata para retomar luego por Andrade, Napostá y por último Falucho.

Por este motivo, las siguientes líneas modificarán sus recorridos antes de retomar su itinerario usual:

-512:

Desde Kloosterman y Castelli al barrio 5 de Abril: por Falucho, Capitán Martínez y Estados Unidos.

-513:

Hacia Stella Maris: por Falucho, Capitán Martínez, Washington, Chiclana y nuevamente Falucho.

-513EX:

En dirección Harding Green por Falucho, Capitán Martínez, Piedrabuena, Chiclana y 14 de

La medida se debe a la continuación de la obra de tendido de cañeros subterráneos que se llevan a cabo en el sector.