Programa Casa x Casa: el 25% no completó el calendario de vacunación

El tercer informe mensual emitido por la Secretaría de Salud sobre el programa Casa x Casa señala que durante julio se realizaron 271 visitas domiciliarias.

En el relevamiento del mes pasado, se constató que 247 niños y niñas contaban con todos los controles previstos.

Además se detectaron 24 controles incompletos (sobre un total acumulado 134) y un 14% requirió intervenciones posteriores luego de la visita.

Sobre el calendario de vacunación, el 25 % no lo completó en su totalidad y se registraron síntomas en un 18% de los estudios llevados a cabo.

También se indicó que en 303 oportunidades se requirió consejería sobre el dispositivo Hablemos, Programa Integral de Salud Mental Comunitaria, Consumos Problemáticos y Adicción.

El programa Casa x Casa tiene como objetivo la prevención de enfermedades respiratorias, la detección temprana de casos que pueden requerir atención médica y la actualización del calendario del vacunas.