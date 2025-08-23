Cortes de calles programados para el próximo lunes 25 de agosto

El lunes, entre las 8 y las 18, se realizará un corte total de calzada en la rotonda de Casanova, entre Urquiza y Fuerte Argentino, debido a trabajos relacionados con la obra “Fresado y reencarpetado asfáltico – Etapa II”.

Además, a partir de ese día se extenderá por el término de 15 días, el corte de calle 18 de julio, entre avenida General Arias y bajada a Ruta 3.

En el lugar, continúan los trabajos relacionados con la obra “Pavimento y desagües pluviales en Más Barrios”.