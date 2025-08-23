Diputado nacional advirtió que lo de ANDIS “puede ser solo la punta del iceberg”

El diputado nacional y candidato a senador por Encuentro Federal, Esteban Paulón, advirtió que el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) “no solo es grave por la sensibilidad del área involucrada, sino porque puede exponer una trama más amplia de retornos y negocios irregulares que alcanzan al corazón mismo del gobierno de Javier Milei”.

Paulón se refirió a los audios filtrados de Diego Spagnuolo, exfuncionario de ANDIS, que revelan presuntas maniobras de coimas y retornos vinculadas a la droguería Suizo Argentina, principal proveedora de medicamentos del Estado y con contratos también con el PAMI y la obra social del Ejército.

“Si la justicia avanza en los peritajes, no solo sobre Spagnuolo sino también sobre otros detenidos como Covaliker, podemos encontrarnos con una trama mucho más amplia”, sostuvo en diálogo con Splendid AM 990.

El legislador remarcó la crudeza del caso: “Ya no se trata de metáforas sobre sobres, estaban los sobres de dólares en el auto de Covaliker. Eso demuestra lo burdo y evidente del esquema”.

Paulón destacó que la reacción oficial fue prácticamente nula: “Nadie del Gobierno salió a decir que los audios eran falsos ni a desmentir los hechos. Creo que hay una incomodidad muy grande porque esto implica a la propia hermana del presidente. Nadie puede pensar en una disociación entre Javier y Karina Milei”.

Para el diputado, este episodio guarda similitudes con el caso ‘Operación Libra’, aunque con una gravedad mayor. “La respuesta oficial es la misma: primero un comunicado ambiguo y luego silencio absoluto. El problema es que acá hablamos de un área sensible como discapacidad, que el propio Gobierno había estigmatizado diciendo que era un ‘curro’. Ahora queda claro que lo que faltaba no iba a las familias con personas con discapacidad, sino a los retornos que se distribuían dentro del Gobierno”.

Paulón subrayó el efecto que puede tener este escándalo en la credibilidad del oficialismo: “Muchas personas que tenían paciencia con el Gobierno ya no encuentran motivos para sostenerla. Se planteaban como lo nuevo, la anticasta, y terminan reproduciendo lo peor de la vieja política. Esto le puede traer un costo político serio en medio de una crisis económica y social muy grave”.

El rol del Congreso

Desde la Cámara de Diputados, Paulón adelantó que ya se presentaron pedidos de interpelación y la creación de una comisión investigadora. “El miércoles ingresamos un pedido para que se convoque a Karina Milei y a Spagnuolo. Y con diputadas de distintos bloques presentamos la propuesta de una comisión que, sin reemplazar el trabajo judicial, permita esclarecer las responsabilidades políticas”.

El legislador vinculó además este caso con otros hechos en el área de Salud, como la investigación sobre el fentanilo. “Hay un hilo conductor: negocios en la salud, desmantelamiento de controles y connivencia política. Lo de ANDIS no es un hecho aislado”.

Paulón concluyó con una advertencia: “Lo que hoy vemos puede ser apenas la puntita del iceberg. Si se profundiza, quedará en evidencia que el Gobierno que se autoproclama anticasta está repitiendo las peores prácticas de la política que tanto criticó”. (NA)