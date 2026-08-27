Créditos UVA: “Es para un sector muy chico porque no son tasas subsidiadas”

El presidente de la Cámara Inmobiliaria local, Javier Piñero, habló por DE LA BAHÍA sobre los nuevos créditos hipotecarios UVA que anunció ayer el Gobierno nacional.

Sobre este tema, mencionó que “siguen siendo los mismos créditos que tenemos hasta hoy, con condiciones para quienes lo soliciten, como ingresos mayores a $2.000.000” y sostuvo que “ese monto se calcula sobre un neto disponible, diferenciando las deudas ya obtenidas”.

“Es para un sector muy chico, porque no son tasas subsidiadas. El Gobierno no les está regalando nada. Como alguien que aporta al ANSES, me parece que la colocación está bien porque todo lo que se puso a UVA en los últimos 10 años rindió”, destacó Piñero.