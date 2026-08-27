Pidieron prisión preventiva para el cuidador que maltrató dos mujeres en Mar del Plata

Un fiscal solicitó la prisión preventiva para Nicolás Gastón Cichero, un cuidador acusado de agredir a dos adultas mayores en un geriátrico de Mar del Plata.

La causa se basa en filmaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento. Un video muestra al hombre cuando alimentaba de forma violenta a una mujer de 83 años y la golpeaba con una cuchara. El ataque le provocó fracturas y la pérdida de dos piezas dentarias.

En otra escena, Cichero fue grabado mientras le decía a una residente de 93 años que ya era hora de que se muriera.

El hombre también está imputado por amenazar a una empleada que alertó sobre los hechos a la dueña del lugar.

Cichero, de 37 años, se negó a declarar y permanece detenido. Si resulta condenado, enfrenta una pena de entre 3 y 16 años de prisión.