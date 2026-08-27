Arrestan a un hombre que intentó robar cables en un exfrigorífico

La Policía demoró a Alexander Javier Toledo (19) por el delito de robo en grado de tentativa.

El procedimiento se registró alrededor de las 23 luego de que el imputado, junto a otro sujeto, fuera sorprendido cuando intentaba sustraer cableado perteneciente a un tablero industrial ubicado en el predio del exfrigorífico La Mascota, ubicado en avenida Colón al 2500.

A partir de la intervención policial, Toledo fue interceptado y aprehendido en Colón al 2400.

Durante el procedimiento, se logró recuperar y secuestrar el cableado y los elementos utilizados para concretar su sustracción, los cuales fueron incorporados a las actuaciones judiciales.

El aprehendido fue trasladado a la comisaría Sexta, quedando a disposición de la fiscalía N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.