jueves, agosto 27, 2026
Locales

Arrestan a un hombre que intentó robar cables en un exfrigorífico

De La Bahía Noticias

La Policía demoró a Alexander Javier Toledo (19) por el delito de robo en grado de tentativa.

El procedimiento se registró alrededor de las 23 luego de que el imputado, junto a otro sujeto, fuera sorprendido cuando intentaba sustraer cableado perteneciente a un tablero industrial ubicado en el predio del exfrigorífico La Mascota, ubicado en avenida Colón al 2500.

A partir de la intervención policial, Toledo fue interceptado y aprehendido en Colón al 2400.

Durante el procedimiento, se logró recuperar y secuestrar el cableado y los elementos utilizados para concretar su sustracción, los cuales fueron incorporados a las actuaciones judiciales.

El aprehendido fue trasladado a la comisaría Sexta, quedando a disposición de la fiscalía N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

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