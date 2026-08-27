jueves, agosto 27, 2026
Nacionales

Sigue la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina

De La Bahía Noticias

El papa León XIV llegará a la Argentina el 8 de noviembre, en lo que será la primera visita de un pontífice al país desde 1987.

La agenda definitiva se conocerá a mediados de septiembre, pero el arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig, adelantó que el viaje combinará actos multitudinarios con recorridos por espacios de vulnerabilidad.

El objetivo es reforzar un mensaje de dignidad y bien común.

La comisión vaticana ya evaluó posibles sedes como la avenida 9 de Julio, Luján y Córdoba.

La organización del evento se realiza en conjunto entre el Gobierno nacional, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, y las autoridades eclesiásticas.

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