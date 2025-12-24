Cristina Fernández pasará Navidad hospitalizada tras su operación de apendicitis

Tras ser sometida a una intervención quirúrgica por una apendicitis, la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) presenta complicaciones posoperatorias, por lo que pasará la Navidad ingresada en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires.

La expresidenta presenta una parálisis temporal del intestino, una complicación posoperatoria común, según informó este miércoles el centro médico en un comunicado.

La clínica comunicó que la anomalía fue detectada a través de una tomografía computada de abdomen y ya “se implementaron las medidas de soporte correspondiente”.

Fernández continúa bajo tratamiento antibiótico endovenoso y drenaje peritoneal, no presenta fiebre hasta el momento, según informó el centro médico, que agregó que la exmandataria permanecerá ingresada “hasta la resolución del cuadro”.

Fernández fue trasladada el sábado al Sanatorio Otamendi, en la capital argentina, por recomendación médica ante un agudo dolor abdominal, en lo que constituyó su primera salida desde junio pasado, cuando comenzó a cumplir en su domicilio una condena de seis años de prisión.

La exmandataria, de 72 años, fue ingresada y luego sometida a exámenes que concluyeron que sufría una apendicitis aguda con peritonitis localizada, por lo que se decidió intervenirla.

Para poder ser trasladada a la clínica desde el domicilio del barrio de Constitución donde cumple la condena debió recibir una autorización judicial. (EFE)