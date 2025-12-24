El Gobierno otorgará un bono previsional de hasta $70.000 en enero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para beneficiarios de prestaciones previsionales.

Este bono se destina a titulares de jubilaciones, pensiones contributivas y no contributivas, incluyendo la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

La medida busca compensar el impacto negativo de la Ley N° 27.609 sobre los haberes de jubilados y pensionados, especialmente aquellos con menores ingresos.

El bono se pagará en enero de 2026 y no será sujeto a descuentos ni computable para otros conceptos.