jueves, diciembre 25, 2025
[VIDEO] El mensaje del intendente Susbielles por la Navidad: “Fue un año muy duro”

De La Bahía Noticias

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, envió un mensaje a la comunidad en el marco de la Navidad.

Fue un año muy duro, de cuantiosas pérdidas para nosotros, los bahienses, y también de reafirmación de nuestra fortaleza y solidaridad”, expresó el jefe comunal a través de un video difundido en su cuenta de X.

“Que la paz, la fraternidad y la unión reinen en cada hogar en esta Nochebuena”, agregó.

