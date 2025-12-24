[VIDEO] Roller Dreams, un ejemplo de resiliencia y fuerza bahiense

Luego de los importantes daños que sufrió su pista a causa de la inundación, el equipo de Roller Dreams continúa trabajando para recuperar su espacio.

A través del programa Clubes de Pie, el acompañamiento del Municipio y el compromiso de la comunidad deportiva, las obras avanzan.

“Acompañamos este proceso y este nuevo comienzo en su muestra de fin de año, junto a las más de 200 patinadoras que forman parte de esta gran familia”, expresaron fuentes oficiales.

En ese sentido, adelantaron que seguirán “impulsando el crecimiento de cada club, que día a día sostiene y fortalece el deporte local con esfuerzo, compromiso y superación”.