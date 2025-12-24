Bahía Blanca tiene más peluqueras, barberos, manicuras, masajistas y reflexólogos

El Municipio de Bahía Blanca informó que el programa Peluqueras en Acción cerró un nuevo año de capacitaciones con la entrega de certificados a personas formadas en peluquería, barbería, manicuría, reflexología y masajista.

Además, se reconoció a las voluntarias del equipo impulsado por Stella Dinoto, que confeccionan pelucas para el Banco de Pelucas y brindan atención gratuita en los barrios.

Desde el Municipio destacaron que formarse en un oficio es apostar al futuro y reafirmaron su compromiso de seguir acompañando a la comunidad.