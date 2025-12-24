Probaban un scanner en la Unidad Penal de Santa Rosa y descubren a un guardiacárcel con droga

Una jornada de modernización tecnológica en la Unidad 4 de Santa Rosa terminó en un verdadero escándalo que sacude las estructuras del Servicio Penitenciario Federal.

El hecho ocurrió este fin de semana durante una prueba piloto del nuevo scanner de alta tecnología destinado a endurecer los controles de ingreso al penal.

La sorpresa fue mayúscula cuando llegó el turno de un guardiacárcel de 28 años, cuya identidad se mantiene bajo reserva.

Al advertir que la sensibilidad del scanner dejaría al descubierto lo que transportaba, el agente aprovechó un momento de distracción de quienes operaban el equipo para emprender una veloz huida hacia el exterior del sector de control.

En su carrera, el uniformado descartó un par de envoltorios que, tras ser recuperados, se confirmó que contenían marihuana y cocaína.

Fuentes oficiales detallaron que la cantidad de sustancia hallada sería equivalente a lo que habitualmente se denomina “consumo personal”, aunque el agravante de ser un funcionario público y el intento de introducirla en un ámbito carcelario disparó de inmediato las actuaciones administrativas y judiciales de rigor.

Tras el incidente, se inició un sumario interno para determinar la responsabilidad del agente y se dio intervención a la Justicia Federal. (El Diario de La Pampa)