viernes, septiembre 5, 2025
Locales

Cuándo se terminará de reparar el acueducto de Brickman y Piedrabuena

De La Bahía Noticias

La empresa ABSA anunció que “próximamente” terminará la reparación del acueducto de 600 milímetros de diámetro en la intersección de las calles Brickman y Piedrabuena que rompió una empresa que realizaba un tendido eléctrico.

Desde la prestataria señaló que la afectación continuará durante “algunas horas” y sostuvo que “se trabaja intensamente” para normalizar el servicio.

El suministro de agua está afectado en el sector de Ingeniero White, Villa Delfina, barrio Centenario, San Martín y Villa Ressia.

Comentarios

You May Also Like

Perdió el control de la moto que manejaba y terminó debajo de un auto

De La Bahía Noticias

Utilizaron una hidrogrúa para hallar un teléfono robado que había sido arrojado a una terraza

Fabricia

Tres ferias se realizarán este fin de semana en Bahía Blanca: horarios y lugares

De La Bahía Noticias