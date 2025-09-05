Cuándo se terminará de reparar el acueducto de Brickman y Piedrabuena

La empresa ABSA anunció que “próximamente” terminará la reparación del acueducto de 600 milímetros de diámetro en la intersección de las calles Brickman y Piedrabuena que rompió una empresa que realizaba un tendido eléctrico.

Desde la prestataria señaló que la afectación continuará durante “algunas horas” y sostuvo que “se trabaja intensamente” para normalizar el servicio.

El suministro de agua está afectado en el sector de Ingeniero White, Villa Delfina, barrio Centenario, San Martín y Villa Ressia.