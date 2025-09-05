Los cortes de calzada por obras de reencarpetado que se realizarán este viernes

El municipio anunció que hoy continuarán los cortes de tránsito en Bahía Blanca por trabajos de reencarpetado.

Las interrupciones se realizarán en:

– Pedro Pico, entre Chiclana y Brown: durante 24 horas.

– Alsina, entre avenida Alem y Euskadi: de 8 a 16.

– Caronti, entre Estomba y Mitre: por el plazo de cinco días.

– Intersección de Liniers y Corrientes: de 8 a 15.

Por el corte en Pedro Pico, las unidades de la línea 519, en sentido Cerri -Bahía Blanca, transitarán por Chiclana, 25 de Mayo, Saavedra y Pedro Pico, mientras que la 521 circulará en sentido Centro- plaza por Brown por Chiclana, Montevideo y nuevamente Brown.