jueves, septiembre 4, 2025
Policiales

Desastre en Santa Fe por la explosión de tanques de gasoil

De La Bahía Noticias

La ciudad santafesina de Totoras se estremeció por una impresionante explosión seguida de incendio.

Luego se supo que estallaron tanques de gasoil en un depósito de camiones en un centro de manzana y las llamas afectaron a las viviendas linderas, autos y árboles.

“El combustible corrió por la calle prendido fuego”, describió una periodista local.

Afortunadamente, no hay víctimas ni heridos de consideración.

Vanina Strada contó en De 12 a 14 (El Tres) la escena dantesca que le tocó presenciar. “Se sintió una explosión fortísima y después el combustible corrió a lo largo de dos cuadras prendido fuego, incendiando todo a su paso”, dijo.

La cronista precisó que “explotaron tanques de gasoil en un depósito en centro de manzana. De ahí en más, el gasoil se derramó y se prendió fuego, provocando grandes daños y una densa columna de humo negro”. Y confirmó que el lugar de la explosión “es un galpón en el que guardan camiones”.

“No se registraron heridos por el momento”, comentó la periodista. “Sí vimos a una ambulancia llevarse a una chica afectada por el humo”, agregó.

Strada también señaló que “las casas linderas se quemaron, de hecho se ven salir las llamas de la casa que está pegada a este depósito que explotó”.

“La ciudad se puso oscura totalmente por el humo negro que invadió el cielo”, describió la cronista totorense. “Los vecinos salieron con mangueras a apagar el fuego en los árboles de la vereda”, aseguró. (Rosario 3)

