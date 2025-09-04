Los Pumas inician su gira australiana con el ánimo renovado

La victoria sobre Nueva Zelanda en la segunda jornada revitalizó a la Argentina en el Rugby Championship, donde afronta un doble duelo contra Australia en Oceanía, que calibrará sus opciones reales de pelear por el título.

De entrada, la cita en la tercera jornada será el sábado en Townsville, antes de un nuevo enfrentamiento entre Wallabies y Pumas en la cuarta fecha, una semana más tarde en Sídney.

“El gran triunfo ante los All Blacks en Vélez nos da mucha energía para la desafiante gira que tenemos por delante”, aseguró el entrenador argentino, Felipe Contepomi.

Para el primer duelo ante los australianos, Contepomi ha introducido tres variantes respecto al XV de la hazaña ante los Hombres de Negro: Joel Sclavi por Pedro Delgado, Marcos Kremer como wing por Joaquín Oviedo y Santiago Carreras ocupa el lugar del lesionado Tomás Albornoz. (AFP)