Murió el diseñador de moda italiano Giorgio Armani

El diseñador italiano Giorgio Armani, uno de los nombres más importantes del mundo de la moda, murió a los 91 años, según informó el jueves la empresa que fundó y dirigió durante cinco décadas.

Armani, sinónimo del estilo y la elegancia de la Italia moderna, combinó su talento de diseñador con su perspicacia empresarial al frente de una empresa que facturaba anualmente unos 2300 millones de euros (2700 millones de dólares).

“Con infinito dolor, el Grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador y motor incansable: Giorgio Armani”, declaró la casa de moda en un comunicado.

Enfermo desde hace tiempo, se vio obligado a abandonar los desfiles de su grupo en la Semana de la Moda Masculina de Milán en junio, la primera vez en su carrera que faltaba a uno de sus eventos de pasarela.

Armani siguió siendo el único propietario de su empresa y trabajó con un grupo muy unido de colegas de toda la vida y miembros de su familia.

“En esta empresa, siempre nos hemos sentido parte de una familia”, dijo la empresa en el comunicado.

“Nosotros, los empleados y los miembros de la familia, que siempre hemos trabajado junto al Sr. Armani, nos comprometemos a proteger lo que él construyó y a llevar adelante su empresa en su memoria, con respeto, responsabilidad y amor”, añadió.

Conocido como “Re Giorgio” (Rey Giorgio en su lengua materna, el italiano), el diseñador supervisaba cada detalle de su colección y todos los aspectos de su negocio, desde la publicidad hasta el arreglo del cabello de las modelos cuando salían a la pasarela.

Se instalará una cámara funeraria el sábado y el domingo en Milán, ciudad en la que residió, seguida de un funeral privado en una fecha no especificada, según informó la empresa. (AFP)