Fiscal Olguín aclaró: “Trabajamos en esta causa desde que la mujer hizo la denuncia”

La fiscalía Nº 3 a cargo de Agustina Olguín se encuentra realizando las tareas investigativas para determinar lo sucedido en torno a la denuncia presentada por una mujer el 21 de julio pasado que denunció que fue agredida y abusada por dos personas en inmediaciones de Zelarrayán al 3700 de Bahía Blanca.

“Esta es una causa en la que se ha trabajado desde que tomamos conocimiento de la denuncia”, señaló la fiscal por DE LA BAHÍA.

Olguín sostuvo que el ataque ocurrió en “una obra en construcción, donde se hicieron inspecciones para poder levantar los rastros que pudieran haber quedado de este hecho”.

También se analizaron todas las cámaras del lugar del recorrido que hizo la víctima y se tomaron varias declaraciones testimoniales.

“Yo personalmente le tomé declaración a la víctima unos días después del hecho, una vez que ya se había recuperado. Se le hicieron pericias médicas para poder determinar si existían lesiones que fueran contestes con lo que ya denunciaba y a la fecha todavía están pendientes”, expresó Olguín.

El resultado de todas las medidas ordenadas por la fiscal, determinarán los pasos a seguir en la causa que, por el momento, no cuenta con personas imputadas dado que la víctima no logró reconocer a sus agresores.

Ayer el abogado de la víctima había denunciado inacción de parte de quienes tienen que investigar el caso.