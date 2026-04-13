Liga del Sur: cómo quedaron las tablas de posiciones de Primera División
Se disputó la quinta fecha del Torneo Apertura “Jorge Luis Dambolena” que organiza la Liga del Sur.
PRIMERA DIVISIÓN A
Huracán 1 (Brian Scalco) – Liniers 0
San Francisco 1 (Federico Pinedo) – La Armonía 2 (Enrique Narvay y Ezequiel Intrevado)
Libertad 1 (López e/c) – Sporting 1 (De Los Santos)
Bella Vista 3 (Nahuel Bardella, Lucas Martínez y Gabino Belleggia) – 0 Villa Mitre 0
PRIMERA DIVISIÓN B
Rosario PB 2 (Sebastián Mendoza y Agustín Grippaudo) – Comercial 0
Dublin 1 (Jonathan Arias) – Pacífico (BB) 0
Pacífico (C) 0 – Olimpo 0
Sansinena 0 – 0 Tiro Federal 0
