martes, abril 14, 2026
Liga del Sur: cómo quedaron las tablas de posiciones de Primera División

Se disputó la quinta fecha del Torneo Apertura “Jorge Luis Dambolena” que organiza la Liga del Sur.

PRIMERA DIVISIÓN A

Huracán 1 (Brian Scalco) – Liniers 0

San Francisco 1 (Federico Pinedo) – La Armonía 2 (Enrique Narvay y Ezequiel Intrevado)

Libertad 1 (López e/c) – Sporting 1 (De Los Santos)

Bella Vista 3 (Nahuel Bardella, Lucas Martínez y Gabino Belleggia) – 0 Villa Mitre 0

PRIMERA DIVISIÓN B

Rosario PB 2 (Sebastián Mendoza y Agustín Grippaudo) – Comercial 0

Dublin 1 (Jonathan Arias) – Pacífico (BB) 0

Pacífico (C) 0 – Olimpo 0

Sansinena 0 – 0 Tiro Federal 0

