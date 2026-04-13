En Chubut dicen que “Germinal se devoró al candidato Villa Mitre”

Los medios de comunicación de Chubut destacaron la actuación de Germinal de Rawson en la victoria que consiguió ante Villa Mitre.

“Germinal tuvo una tarde magnífica. Con superioridad futbolística, se devoró a Villa Mitre. La diferencia de presupuesto no se notó en el césped capitalino”, escribió el periodista Francisco Caputo, del diario Jornada.

“El primer tiempo fue parecido al de Kimberley. Hubo dominio territorial germinalista, pero con mayor claridad ofensiva que hace dos semanas. El equipo de Andrés Iglesias se las ingenió para controlar a un candidato al ascenso”, amplió el reportero.

“Villa Mitre estaba totalmente maniatado por Germinal, tanto en el desarrollo como en el marcador”, agregó.

En tanto, el diario El Chubut publicó en su edición impresa: “A lo largo del encuentro, Germinal fue el que terminó justificando la victoria, sin sobrarle mucho, pero poco le terminó importando a la hinchada local, que consiguió la primera victoria del torneo, ante un rival que siempre impone respeto aunque futbolísticamente no está en su mejor momento y con los tres puntos obtenidos ha pasado a ser uno de los cuatro escoltas de la Zona 4.”

“En síntesis ayer Germinal mostró otra fisonomía futbolística, con una línea de cuatro en el fondo que respondió siempre muy bien, con un mediocampo que ganó y perdió, pero entregó todo y arriba una gran tarea de Federico Cárcamo y la velocidad y definición de Tomás Olivera”, mencionó.

“Para apuntar, al final Villa Mitre le reclamó y mucho al árbitro Jerónimo Ulises por un claro penal que no le otorgaron, pero en realidad fue lo sucedido ayer que dejó mucho por analizar (dos para cada equipo) a los que el juez del encuentro hizo caso omiso”, concluyó el matutino chubutense.