Dos allanamientos por la sustracción de calzado de una firma bahiense

En el marco de una investigación realizada la fiscal Marina Lara, el Juzgado de Garantías Nº3 ordenó el allanamiento de dos domicilios de Bahía Blanca en busca de calzado que habría sido sustraído de una firma comercial local.

El pasado 6 de abril, la responsable de una cadena de zapaterías denunció que hace unos 15 días atrás detectó la existencia de una cuenta de red social de Instagram denominada “Para Ellas” que ofrecía mercadería que pertenecía a su empresa.

Los procedimientos se realizaron en los domicilios ubicados en calle Córdoba al 600 y Entre Ríos al 1800 de Bahía Blanca, donde personal policial encontró numerosas cajas de zapatos y distintos artículos como carteras, billeteras y perfumes perteneciente a la firma de la denunciante.

Las tareas investigativas buscan determinar cómo se llevaron a cabo las maniobras para retirar la mercadería del comercio y quién o quiénes serían los responsables de estos hechos.

La fiscalía investiga los delitos de hurto, estelionato (cuando una persona vende, alquila o grava (hipoteca/empeña) como libres o propios, bienes que son ajenos) y defraudación por administración fraudulenta.