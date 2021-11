Darío Barassi desafió a Adrián Suar

Darío Barassi ha sabido posicionarse rápidamente entre los conductores más cotizados y exitosos de la televisión; el carisma con el que lleva adelante “100 Argentinos Dicen” ha hecho que se gane el corazón de muchos televidentes, lo cual también le ha dado el derecho de realizar varias exigencias a El Trece y específicamente a su jefe, el reconocido Adrián Suar, a quién recientemente le hizo un fuerte reclamo al aire por el cambio de horario.

El conductor se caracteriza por su gran sinceridad y durante el desarrollo del programa de juegos suele exponer detalles de su vida personal y laboral, es por eso que esta vez ante la inexperiencia de uno de sus participantes, quien luego de responder bien y lograr que su familia ganara en el podio, no supo si debía regresar junto a ellos o quedarse; Darío Barassi explotó contra la decisión de Suar de cambiar el horario de su espacio: “Buena, ‘Chueco’, el cambio de horario es buenísimo. ¡No nos ve nadie!“.

Además, Barassi aseguró en tono de broma que el pase a las 18:30 no había hecho más que perjudicarlo a él y a su equipo: “Nadie ve el programa. Ni las familias que vienen a jugar ven el programa. Es el acabose de un programa. El acabose“.

Además, el oriundo de San Juan realizó una amenaza a Suar y a El Trece cuando expresó con la buena interpretación que lo caracteriza: “Yo en diciembre termino, eh. ¿Dónde está mi contrato? ¿Este es mi contrato? Dámelo. Dame ese contrato. ¿Dónde está mi contrato? Dámelo, Fede. Chueco, hasta acá llegué. Si van a traer familias que no saben jugar, yo hasta acá llegué“, para luego romper el papel que le pasó su equipo de producción.

Junto a Guido Kaczka, Darío Barassi le ha traído todos los beneficios a Darío Barassi, es por esto que también se atrevió a pedirle a Suar que le definiera sus vacaciones de verano y la respuesta fue la más esperada por él: “El viernes hablé con el Chueco, le mandé un audio para pedirle vacaciones. Lo muestro ya porque es importante, necesito irme de vacaciones“.

El Chueco no dudó en responderle a Barassi en medio de su nueva producción: “Estoy filmando la película, estaba rodando como cuando vos comés mucho. Me gusta el equipo que se está armando, el equipo tuyo. Y vos ¿cómo estás?, tomate vacaciones indefinidas, por tiempo indefinido“; esto fue razón suficiente para que el presentador celebrara junto a su equipo de producción la buena noticia que le dio su jefe: “Che, me voy de vacaciones y no vuelvo“. (Exitoina)

