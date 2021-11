La reacción de Nicole Neumann al embarazo de Mica Viciconte y Fabián “Poroto” Cubero

Tras conocerse que Fabián “Poroto” Cubero y Mica Viciconte esperan su primer hijo juntos, la palabra más esperada era la de Nicole Neumann, la expareja del exfutbolista. Es por eso que, en “A la tarde”, el programa que conduce Karina Mazzoco, le consultaron sobre este tema y la modelo se hizo la “desentendida”.

Si bien la ex Combate y el ex Vélez están en pareja hace cuatro años, la llegada de un hijo no era algo que estaba en los planes en este momento, según declararon en las últimas entrevistas. Sin embargo, Viciconte y “El Poroto Cubero” cambiaron de idea y se convertirán en papás de un varón.

Como era de esperar, Nicole no iba a “zafar” de ser consultada entorno a este notición asique cuando estaba por entrar al estudio de Los ocho escalones del millón, donde se desenvuelve como jurado en temáticas de moda, el movilero de América, la encaró.

“Noticia bomba: Mica y Cubero están embarazados”, le comentó Gonzalo Vázquez, y Nicole le respondió “sorprendida”: “Ah no sabía, me estaría enterando por ustedes”. Tras unos segundos en silencio, la modelo enmendó su respuesta: “Bueno, siempre son bienvenidos los bebitos. Yo no estoy enterada, me estoy enterando ahora de la noticia”.

Consultada sobre un posible consejo para su ex marido respecto a la paternidad, Neumann contestó: “¿Consejo? Consejos les doy a mis amigas o a quien me los pida, nada que ver, no sé”.

“¿Y a Mica qué consejo le darías?”, insistió Vázquez. “A Mica no, a mis amigas les doy consejos. Cada uno tiene que vivir la maternidad a su manera, para eso no hay ninguno librito, cada una como puede”, deslizó la mamá de Allegra, Indiana y Sienna sin filtro.

Por último, concluyó: “No es fácil, es mucha responsabilidad criar un hijo, inculcarle valores, todo eso, y por lo menos para mí fue así”.

Cabe resaltar que el anuncio de que la participante de MasterChef Celebrity 3 y el exfutbolista están en la dulce espera, lo hicieron Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, conductores de El Run Run del Espectáculo (Crónica HD), a través de las redes. “¡¡Felicidades!! ¡La espera más esperada! ¡BB en camino! @MicaViciconte @5poroto”, escribieron ambos periodistas en sus cuentas personales de Twitter. (Exitoina)

