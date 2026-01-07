De qué trata “El cuerpo en llamas”, la serie protagonizada por Úrsula Corberó que arrasa en Netflix

El cuerpo en llamas revive uno de los casos policiales más impactantes de España. Desde su estreno en 2023, la producción escaló rápidamente en los rankings de Netflix, atrapando a la audiencia con una historia tan cruda como perturbadora.

La serie se inspira en hechos reales ocurridos en mayo de 2017, cuando el cadáver calcinado de Pedro, agente de la Guardia Urbana, fue hallado dentro de un automóvil en Barcelona.

A medida que avanza la investigación, la trama se centra en Rosa —interpretada por Úrsula Corberó—, pareja de la víctima, y en Albert, su expareja.

Los episodios se tornan cada vez más oscuros, mostrando un entramado de relaciones tóxicas, engaños, celos, violencia y abusos de poder dentro de la fuerza policial.

El proyecto cuenta con un elenco de primer nivel, integrado por reconocidas figuras del cine y la televisión española:

– Úrsula Corberó como Rosa

– Quim Gutiérrez como Albert

– José Manuel Poga como Pedro

– Isak Ferriz como Javi

– Eva Llorach como Ester

– Raúl Prieto como Manu

– Júlia Truyol como Almu