“Deben ser separadas”, dijo el abuelo de Lucio Dupuy antes de la audiencia por las penas

El abuelo de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado en noviembre de 2021 en La Pampa, aseguró que en la audiencia de cesura donde este lunes se solicitarán las penas para la madre de la víctima, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez, ya declaradas responsables del crimen, pedirán formalmente que ambas sean separadas en su lugar de detención.

“Pediremos no haya beneficios y que sean separadas urgente. Me molesta mucho porque no deberían estar juntas. Estuvimos todo el año pidiendo nosotros que sean separadas”, dijo Ramón Dupuy esta mañana al canal Crónica TV y desde Santa Rosa.

Sobre la audiencia que se realizará este lunes para que las partes soliciten las penas, el hombre afirmó que no sabe si ingresará a la sala de debate porque para él “es remover todo el mismo sufrimiento y el mismo dolor”.

“Yo siempre digo que a Lucio no me lo mataron hace un año y dos meses y días, me lo mataron ayer. Nosotros vivimos con el mismo dolor, la herida está latente y no se va a cerrar nunca. Estamos tratando de sobrellevarlo”, agregó.

El abuelo de la víctima también comentó que no entiende por qué el tribunal no las condenó también con el agravante del odio de género y sobre eso, afirmó que “las pericias psicológicas y psiquiátricas y los chats entre ellas apunta al odio al género opuesto”.También señaló que “jamás las podría perdonar” a las dos ya condenadas porque “mataron a una criatura de 5 años indefensa”.

Consultado sobre los dichos de Páez, cuando en sus últimas palabras antes del veredicto dijo “sé que Lucio me perdonó”, el abuelo del niño asesinado, respondió que sintió “asco” y añadió: “Lucio no puede perdonar porque no está”.

Por último, el hombre reconoció que en relación al caso “la culpa se siente por no habernos dado cuenta” de lo que padecía su nieto, aunque señaló que tiene claro que “la responsabilidad” no fue de ellos, sino de las ahora condenadas.

El juicio por el crimen de Lucio se reanudará hoy cuando las partes del proceso solicitarán las penas para Valenti y Páez, quienes ya fueron declaradas culpable del homicidio y abuso sexual del menor.

Fuentes judiciales informaron a Télam que la audiencia de alegatos no será pública y que al cabo de la misma se fijará una nueva fecha, dentro de un plazo de cinco días, en la que finalmente se dará a conocer la pena.

