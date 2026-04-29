Declaran “no culpable” a mujer acusada de intentar matar a un hombre en Bahía Blanca

Un jurado popular declaró no culpable a Agostina María Cornou, acusada de intentar matar -con un cuchillo- a un hombre en su casa y herirlo de manera grave.

Según la causa investigada por el fiscal Jorge Viego, el hecho ocurrió el 18 de febrero de 2025 en el interior de la casa de la víctima, ubicada en la primera cuadra de calle Matheu, donde la acusada había llegado con dos amigas menores de edad.

La fiscalía sostuvo que la mujer intentó dar muerte a la víctima de manera premeditada, aplicándole varias puñaladas en zonas vitales como cabeza, tórax y cuello, causándole diversas heridas cortantes.

El hombre, gravemente herido, se dirigió hacia el patio que compartía con la casa de su hermana quien lo auxilió, llamó a la policía y fue trasladado al Hospital Penna donde fue intervenido quirúrgicamente por las lesiones que presentaba.

Esta tarde, luego de la declaración de los testigos presentados por la defensa de la acusada y los alegatos de las partes, el jurado popular declaró a la mujer como “no culpable”.