Declaran “no culpable” a un hombre acusado de abuso sexual en Tres Arroyos

Un jurado popular consideró “no culpable” del delito de abuso a un acusado de abuso sexual que ya había sido condenado en Tres Arroyos bajo la misma modalidad en 2023, aunque esa sentencia fue anulada por el Tribunal de Casación por observar “vicios” en el procedimiento.

El segundo debate por “abuso sexual con acceso carnal agravado por haber causado daño en la salud mental de la víctima, en concurso real, con abuso sexual simple, en los términos de los artículos 55 y 119 del Código Penal” al que fue sometido Gustavo Andrés Suárez, un pringlense de 46 años con antecedentes firmes por otro caso del mismo delito, se llevó a cabo el pasado miércoles y jueves en la sala de audiencias de la calle Istilart 46 y, en esta oportunidad, el veredicto fue “no culpable”.

Tras conocerse la decisión del jurado, el acusado recuperó inmediatamente su libertad, después de haber pasado cinco años preso en una cárcel del Servicio Penitenciario.

Gustavo Suárez había sido detenido en 2021 en Tres Arroyos, acusado del abuso sexual de una niña cuando tenía entre 4 y 6 años en 2011, poco después de haber salido de cárcel tras haber purgado una condena a siete años de prisión por un hecho similar.

Después de una investigación llevada adelante por la fiscalía N° 6, a cargo de la doctora Natalia Ramos, Suárez fue detenido en 2021 por orden del Juzgado de Garantías y llegó en esa condición al debate celebrado en 2023, también bajo la modalidad por jurados y con la doctora Verónica Vidal como jueza, quien le dictó una pena de 20 años de prisión.

Al igual que en esta última oportunidad, Suárez fue representado por el Ministerio Público de la Defensa, a cargo de la doctora Laura Pereyra, quien apeló el fallo en primera instancia ante el Tribunal de Casación, argumentando la existencia de “vicios” en el procedimiento, donde se habría influido en la voluntad del Jurado.

A pesar de tratarse de una persona con antecedentes por abuso de otra niña y, en este caso, hallarse nuevamente “culpable” de la violación de la nieta de su entonces pareja, la Sala I, a cargo de los camaristas Daniel Carral y Ricardo Maidana, hicieron lugar al reclamo de la Defensa tresarroyense y, además de ordenar un nuevo juicio, dispusieron que tanto la fiscal como la jueza que intervinieron en el debate “se ajusten a las reglas del procedimiento”.

Entre sus argumentos, la defensa sostuvo que la magistrada permitió la inclusión de pruebas y testimonios del caso anterior por el que había sido condenado Suárez en 2004, que no estaban directamente relacionados con el juicio actual. Esto, según ellos, comprometió gravemente la imparcialidad del jurado.

“Se vulneró el derecho a contar con un juez técnico imparcial, pues la magistrada contribuyó con sus decisiones a incorporar información impertinente, dañina para el caso y de baja calidad, exponiendo al jurado a lidiar con información sumamente sensible, por la materia que se debatía, lo que evidentemente generó un prejuicio insalvable en el ánimo de quienes debían arribar a una decisión”, argumentó entre otros fundamentos y actitudes de la fiscal que llegaron a calificar como “desleales” con las normas de procedimiento que deben respetarse en este tipo de debates.

Así, el pasado miércoles y bajo un completo hermetismo y expresas reservas de la Justicia local para evitar cualquier tipo de influencias sobre el nuevo jurado popular, se realizó el segundo debate a Suárez.

En esta oportunidad, fue ante la jueza técnica Agustina Cedeira, mientras que la acusación estuvo a cargo del doctor Gabriel Lopazzo y el imputado volvió a ser defendido por la defensa oficial.

Durante dos audiencias volvieron a escucharse los testimonios de víctimas y familiares. Incluso, al momento de hacer uso a su derecho a declarar, Suárez se encargó de recordarle al jurado las razones por la que debió ser juzgado nuevamente.

De esta manera, al momento de deliberar, el jurado decidió declarar a Suárez “no culpable” de los hechos que se le imputaron y pudo recuperar nuevamente su libertad, tras haber pasado cinco años detenido sin causa firme, publicó el diario La Voz del Pueblo.