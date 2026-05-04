Transporte en crisis: “El acuerdo es un parche para alcanzar ingresos de subsistencia”

Guillermo Martínez, contador de la empresa Founier, habló con ContraReloj por De La Bahía, sobre el acuerdo con el municipio para el aumento del boleto en el transporte público.

“Se llegó a un acuerdo que por lo menos cumple con las expectativas de llegar a los ingresos de subsistencia, pero todavía no tenemos novedades de cuándo se va a tratar el aumento en el Concejo Deliberante. Después de eso, tenemos dos semanas hasta que se aplica al sistema SUBE”, mencionó y agregó que necesitan que se solucione lo antes posible.

Sobre la medida de fuerza realizada por algunas prestatarias, destacó que les pareció que estaba bien teniendo en cuenta que se acerca al ingreso de subsistencia y que “todavía falta” a pesar de que se cuenta con el esfuerzo del Municipio y de los usuarios.

“Nuestro objetivo es proteger el sistema, no podemos dejar que se rompa por completo, tomaremos las medidas que sean necesarias”, afirmó.

Además, sostuvo que en los últimos 2 años tuvimos una baja del 20% en usuarios y vinculó esta baja “en parte por el valor del boleto y otra parte por plataformas que llegaron a competir con el transporte público”.

Finalmente, afirmó que el acuerdo es un parche a la situación económica y garantizó que las fuentes de trabajo serán mantenidas.